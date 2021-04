Era già stato ampiamente preannunciato ma ora ne arriva la conferma: chiude LG Mobile, la divisione dedicata al settore smartphone della grande società asiatica ha annunciato che terminerà la sua attività attraverso una nota pubblica diramata proprio oggi 5 aprile per via ufficiale. Non c’è dubbio sul fatto che non verranno più prodotti nuovi telefoni ma la domanda che molti si pongono è la seguente: che cosa ne sarà invece dei device già in uso, dei loro aggiornamenti e del loro supporto?

Se chiude LG in questa primavera come annunciato da numerosi leak nei mesi scorsi, è perché di certo la divisione da tempo non garantiva più utili, anzi dava vita a delle perdite importanti per la società. Per quanto non verranno prodotti più nuovi device, l’impegno del brand continuerà in altri settori. Come annunciato, ci si concentrerà su componenti per veicoli elettrici, dispositivi connessi per case intelligenti, sulla robotica e sull’intelligenza artificiale ma anche su soluzioni business-to-business e infine anche su piattaforme e servizi.

I dubbi dei non pochi clienti del marchio sono ora concentrati su un aspetto per nulla poco rilevante: se chiude LG Mobile cosa ne sarà degli smartphone venduti anche nel recente passato? Non c’è da avere paura per gli aggiornamenti. La società ha promesso che i suoi prodotti continueranno ad essere supportati, probabilmente nei termini stabiliti giù ai loro lancio (almeno due major update e più di due anni di firmware di sicurezza). Tuttavia, nella sua nota ufficiale, l‘azienda ha parlato anche di condizioni di supporto legate ai singoli mercati. Magari per la divisione italiana, a tal proposito, giungeranno chiarimenti nel breve periodo. Non deve spaventare neanche la questione garanzia e assistenza in caso di guasto. Difficilmente, gli interventi di natura tecnica saranno negati in caso di richiesta. Un ‘ultima precisazione è necessaria: il termine delle attività per LG Mobile è fissato per il 31 luglio ma non ci sono particolari dubbi sul fatto che alcuni modelli di device potrebbero essere disponibili anche successivamente.