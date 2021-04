Daniela Martani ed Elisa Isoardi eliminate all’Isola dei Famosi 2021, questo è il responso della puntata di ieri sera ma non quello che il pubblico, almeno quello dei social, avrebbe voluto. Mentre Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 regnava sovrana proprio per via dei suoi pettegolezzi e del suo modo di attaccare e litigare con tutti, Daniela Martani ed Elisa Isoardi sono state bocciate dal pubblico dell’Isola spegnendo un po’ il cast rimasto in Honduras.

Per la gioia della fazione di Gilles Rocca e di Angela Melillo, la porzionatrice ufficiale dell’Isola de Famosi 2021, la prima ad uscire è stata proprio Daniela Martani, la stessa che poi ha rifiutato Isola Esperanza decidendo di andare via perché “non più in grado di continuare”. Il secondo televoto flash, invece, segna l’uscita di Elisa Isoardi che, a differenza dell’amica che ha protetto e consolato in questi giorni, decide di rimanere con Miryea Stabile e Vera Gemma per continuare la sua avventura.

A questo punto la polemica sui social è esplosa perché se da una parte c’è chi pensa che a vincere sia stata la fazione di Gilles Rocca e, quindi, siano andate a casa coloro che in questi giorni, in un modo o nell’altro, hanno discusso con lui, dall’altra c’è chi evidenzia ancora una volta che il pubblico non sa votare. In questi casi le polemiche si sprecano sempre sia quando il pubblico non ha potere decisionale (vedi Amici e relative polemiche per l’eliminazione di Leonardo o Tommaso mentre Martina è ancora dentro) e sia quando ce l’ha, vedi il responso relativo a Daniela Martani ed Elisa Isoardi eliminate all’Isola dei Famosi 2021. Ma è mai possibile che non si possa trovare una via di mezzo?

Il pubblico deve imparare che alcuni elementi di disturbo servono al programma per andare avanti e creare dinamiche interessanti e il fatto che siano state eliminate in questi giorni concorrenti come Vera Gemma e le due di ieri sera, la dice lunga sul significato di reality per il pubblico votante. Per fortuna dove non arriva il televoto arriva la produzione che ha saputo raccogliere ad Isola Esperanza già Miryea Stabile, Elisa Isoardi e Vera Gemma.