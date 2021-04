Giovedì 8 aprile va in onda in prima tv il finale di Profiling 10 su Giallo, già trasmesso lo scorso giugno in anteprima esclusiva su FoxCrime e ora per la prima volta in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre.

Gli ultimi due episodi della stagione, il settimo e l’ottavo, rappresentano il finale di Profiling 10 ma chiudono anche l’intera serie, che dopo un iniziale intento di realizzare un’undicesima stagione non è stata rinnovata dall’emittente francese TF1.

Nel finale di Profiling 10 la protagonista Elisa Bergman, che ha esordito in questa stagione come nuova criminologa del Terzo Dipartimento della Polizia Giudiziaria di Parigi al fianco del comandante Rocher, si ritrova braccata dalla polizia a causa del suo compagno.

Il finale di Profiling 10 con l’ottavo episodio arriva prima del previsto in quanto questa stagione, poi rivelatasi l’ultima, è stata più breve delle precedenti, tradizionalmente caratterizzate da 10 episodi.

Ecco le trame degli episodi del finale di Profiling 10, intitolati rispettivamente Tossico e Requiem, in onda su Giallo l’8 aprile dalle 21.10.

Episodio 10×07

A Natale, un uomo travestito da Babbo Natale aggredisce un passante proprio sotto gli occhi di Elisa. Quando si scopre che la vittima è stata avvelenata, Rocher apre il caso.

Episodio 10×08

La mattina di Natale Elisa è svegliata dalla Polizia che è venuta per arrestare Roman. Ma stavolta lei si rifiuta di credere alla colpevolezza del suo uomo, e chiede aiuto a Rocher.

Con il finale di Profiling 10 si conclude la programmazione della serie su Giallo: gli ultimi due episodi del poliziesco francese saranno trasmessi anche in replica domenica 11 aprile alle 17.10 e martedì 13 in seconda serata dalle 23:10. Profiling 11 non ci sarà in quanto la serie è stata cancellata lo scorso inverno.