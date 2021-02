Dopo 10 stagioni e 3 diverse protagoniste, Profiling è stata cancellata: il poliziesco francese di TF1, in onda in Italia su FoxCrime (canale 116 di Sky) e Giallo (38 del digitale terrestre), non avrà un seguito.

Ad annunciarlo è uno dei protagonisti, l’attore Philippe Bas, interprete del Comandante Thomas Rocher sin dalla terza stagione: Profiling è stata cancellata dopo 102 episodi, venduti in molti Paesi in Europa, probabilmente per i bassi ascolti e per i tagli al settore audiovisivo determinati dalla pandemia.

Ne aveva fatto le spese anche Alice Nevers – Professione Giudice, archiviata dopo ben 18 stagioni, e ora anche Profiling è stata cancellata dopo undici anni dal suo debutto, mentre si attendeva il rinnovo per l’undicesimo capitolo.

Il messaggio con cui Bas annuncia che Profiling è stata cancellata poteva prestarsi a qualche equivoco: qualcuno lo ha interpretato come se fosse lui a lasciare la serie, immaginando che il format potesse proseguire senza il suo personaggio. Invece a chi gli ha chiesto se ci sono speranze per un eventuale Profiling 11, Bas ha risposto seccamente “no” eliminando ogni dubbio sulla fine della serie.

Questo l’addio dell’attore al suo personaggio più longevo e la conferma che Profiling è stata cancellata da TF1.

Si volta pagina. È stata una grande avventura che mi ha portato molto di più di quanto avrei potuto immaginare. Grazie, grazie, grazie… A voi, a tutte le troupe, e a tutti coloro che hanno realizzato questa avventura. A presto.

Profiling è stata cancellata probabilmente a causa del calo di ascolti della stagione 10, che con l’arrivo della nuova protagonista Tamara Marthe alias Shy’m (la terza nella storia della serie, dopo Odile Vuillemin e Juliette Roudet) aveva provato a rinnovarsi per l’ennesima volta ma senza sfondare l’Auditel. Partita con una media di 5 milioni, la decima stagione si è conclusa con soli 3,5 milioni di telespettatori. La voglia di rinnovare i titoli della rete, insieme al calo fisiologico di ascolti e ai tagli dovuti alla pandemia, ha spinto TF1 a liberarsi di uno dei suoi polizieschi più venduti all’estero, nonostante fino a qualche mese fa un’undicesima stagione fosse effettivamente prevista.

In realtà la rete non ha ancora confermato ufficialmente che Profiling è stata cancellata, ma l’uscita di Bas sui social rende l’annuncio di TF1 solo una questione di tempo. Trasmessa in Francia dal 2009 al 2020, in Italia la serie era in onda in anteprima esclusiva su FoxCrime e in chiaro su Giallo.