Si torna a parlare di Huawei e del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11, considerando il fatto che di tanto in tanto trapelano alcune segnalazioni da parte di utenti che riscontrano problemi con il pacchetto software. Se da un lato il produttore asiatico punta a dare maggiore stabilità ai suoi device, come abbiamo osservato di recente con Huawei P30 tramite patch mensili, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare le anomalie che potrebbero essere riscontrate con singoli device in questi mesi. Soprattutto sul fronte fotocamera, secondo quanto ho raccolto oggi 8 aprile.

Non isolati i casi di apertura fotocamera lenta per Huawei con aggiornamento EMUI 11

L’anomalia che voglio portare alla vostra attenzione questo giovedì si riguarda i tempi di apertura della fotocamera per Huawei. Velocità ridotta per un numero non indifferente di utenti, almeno stando agli ultimi riscontri che ho avuto modo di raccogliere a proposito del tanto discusso aggiornamento con EMUI 11. Ecco perché credo sia utile non lasciare nulla al caso e concentrarsi su un feedback che ho avuto modo di raccogliere di recente:

“Ti suggeriamo di provare a cancellare i dati e la cache della fotocamera, accedendo ad impostazioni > app > app > fotocamera > memoria > cancella cache e dati.Qualora dovesse persistere, ti invitiamo a scriverci in privato“.

Occorre dunque non lasciare nulla al caso, sperando che nel corso delle prossime settimane soprattutto i device Huawei meno recenti, compatibili con EMUI 11, possano ricevere qualche aggiornamento extra per mettersi alle spalle un problema di questo tipo. Anche voi avete notato rallentamenti con l’apertura della fotocamera dopo aver installato l’upgrade in questione? Fateci sapere lasciando un commento qui di seguito, considerando che l’anomalia potrebbe palesarsi in primis con modelli non di ultimo grido secondo quanto trapelato di recente in rete.