Dovremmo fare apprezzabili passi in avanti con la serie Huawei P30, in termini di stabilità soprattutto, dopo il rilascio dell’aggiornamento 146 impostato su EMUI 11. Dopo il pacchetto software che abbiamo esaminato alcune settimane fa sul nostro magazine, infatti, bisogna evidenziare che da oggi 30 marzo la patch di febbraio sia disponibile su scala globale. Un passo in avanti che dovrebbe fare la differenza anche per il pubblico che ha deciso di puntare sulla serie qui in Italia nel corso degli ultimi due anni.

Come cambia Huawei P30 con aggiornamento 146 impostato su EMUI 11

Tutti gli utenti che ad inizio 2021 hanno ricevuto EMUI 11, dunque, quest’oggi si chiedono come cambino le cose a bordo della serie Huawei P30 una volta portato a termine il download del tanto atteso aggiornamento 146. Secondo le prime informazioni che ci arrivano da una fonte come Huawei Central, non dobbiamo attenderci grossi sconvolgimenti post installazione. Con un peso pari a circa 200 MB, l’upgrade dovrebbe limitarsi a farci fare qualche passo in avanti in termini di sicurezza e prestazioni generali.

Il changelog ufficiale del pacchetto software, in effetti, non fa emergere particolari funzioni extra per la serie Huawei P30, motivo per il quale non dovremmo andare incontro a particolari novità con il firwmare in questione. Di sicuro, si tratta di un intervento concepito per migliorare l’esperienza di utilizzo di questi modelli, dopo il ben più importante aggiornamento impostato su EMUI 11. Visto che parliamo di prodotti che hanno esordito nello scorcio iniziale del 2019 sul mercato, il consiglio è quello di procedere senza troppe remore.

Vedremo quali saranno i primi feedback anche degli utenti italiani, se pensiamo che entro la fine di questa settimana dovremmo assistere alle notifiche via OTA del nuovo aggiornamento 146 con patch di febbraio anche per i possessori di Huawei P30 qui in Italia.