Alberto Angela spegne 59 candeline e festeggia con un annuncio speciale per il suo pubblico: le nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta partiranno il 21 aprile su Rai1. Il programma culturale della rete ammiraglia ha festeggiato vent’anni lo scorso anno, ed è ormai uno dei cavalli di battaglia dell’azienda di Viale Mazzini, nonché un simbolo di qualità.

Divulgatore scientifico, paleontologo, giornalista, conduttore: Alberto Angela ammalia il pubblico da trent’anni, partecipando talvolta insieme al padre Piero nei suoi programmi televisivi (insieme hanno co-condotto Il pianeta dei dinosauri nel 1993). Negli ultimi anni ha lanciato dei format vincenti, quali Stanotte a…, serie di documentari sulle città d’arte, visitate in notturna, e Meraviglie – La penisola dei tesori, incentrata sulla bellezza dell’Italia.

E poi ovviamente c’è Ulisse. Stando a quanto riporta Blogo, le nuove puntate dovevano partire il 14 aprile, ma sono state rimandate alla settimana successiva. Ci saranno ben cinque appuntamenti settimanali; l’ultimo andrà in onda il 19 maggio. Secondo i palinsesti televisivi primaverili, Alberto Angela farà ancora compagnia ai suoi telespettatori anche il 26 maggio, forse con qualche replica.

Per quanto riguarda gli argomenti affrontati nelle nuove puntate, la troupe di Ulisse è stata avvistata tra le necropoli di Vulci e Tarquinia, quindi è probabile si parlerà degli Etruschi.

La scorsa edizione era stata limitata per via del Covid, spingendo la troupe a trovare nuovi modi per filmare il programma. Nelle quattro puntate precedenti, Alberto Angela si era occupato di Roma, offrendo un’inedita visuale aerea; poi ha parlato del genio rinascimentale di Raffaello; la terza puntata è stata concentrata su una grande protagonista del ventesimo secolo, la Regina Elisabetta II; e nell’ultima serata, il divulgatore scientifico ci ha raccontato i segreti della famiglia Kennedy.

Un bel compleanno per Alberto Angela che ha festeggiato così insieme al suo pubblico. Appuntamento quindi al 21 aprile, prima serata, su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay).