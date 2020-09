Alberto Angela torna su Rai1 con la nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta. Per il divulgatore scientifico sarà una stagione importante perché il suo programma culturale, uno dei cavalli di battaglia dell’azienda di Viale Mazzini, compie venti anni.

Nel corso di un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, il paleontologo ha svelato in anteprima i temi affrontati nella nuova edizione del programma, in onda prima su Rai3, poi sulla rete ammiraglia, dal 2000. Al settimanale, Alberto Angela ha anche raccontato i viaggi più emozionanti vissuti nel corso di questi anni: “Mai mi sono emozionato come di fronte ai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Parlavano in giapponese, non capivo niente ma piangevo commosso: mi arrivava tutta la forza delle loro emozioni. E’ incredibile il messaggio che il tono della voce e lo sguardo riescono a trasmetterti, al di là delle parole”.

Un lavoro entusiasmante, ma anche pericoloso. “Nel 2002 ho rischiato di essere ucciso – aveva raccontato all’epoca – Sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi, per fortuna, mi hanno liberato. Oggi sono qui a raccontare quello che mi è successo e, nonostante la grande paura, non ho smesso di svolgere con grande passione il mio lavoro”.

La nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta è composta da quattro puntate, ciascuna incentrata su un evento storico, trasmesse dal 16 settembre ovviamente in prima serata. Nella prima puntata, Alberto Angela ci porterà alla scoperta di Roma attraverso un’inedita visuale aerea; vedremo palazzi, piazze e chiese da un’angolatura particolare e sorprendente. La seconda puntata sarà dedicata al genio rinascimentale di Raffaello. La terza puntata è concentrata su una grande protagonista: la Regina Elisabetta II, una sovrana amata dal suo popolo, nonché un vero monumento vivente. L’ultima serata andremo a scoprire i segreti della famiglia Kennedy, tutti i loro drammi, gioie e ovviamente intrighi politici.

Insomma si prospettano quattro serate interessanti per gli amanti della storia e della cultura, in compagnia di Alberto Angela e del suo programma storico.