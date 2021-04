Una vera e propria beffa quella che sta venendo a galla a proposito del bonus collaboratori sportivi 2021. Almeno per quanto riguarda il primo trimestre di quest’anno. Dopo una lunga attesa, caratterizzata tra le altre cose da grande incertezza per la recente crisi di governo, in tanti rischiano di ritrovarsi senza il sostegno tanto discusso. Al di là delle considerazioni fatte con il nostro ultimo aggiornamento in merito, infatti, c’è un paletto delicatissimo che dobbiamo prendere in esame oggi 7 aprile.

Nuova limitazione al bonus collaboratori sportivi 2021

Premesso che questa sera, a mezzanotte, scade il termine per confermare il fatto di disporre di tutti i requisiti necessari per ottenere il bonus collaboratori sportivi 2021 (controllate la vostra email, anche lo spam), in tanti rischiano di essere tagliati fuori. Nel clima di incertezza delle scorse settimane, infatti, diversi collaboratori hanno deciso di lavorare almeno durante il mese di marzo, non avendo garanzie su ulteriori entrate statali. Dettaglio, questo, che a detta di Sport e Salute rischia di fare tutta la differenza del mondo:

“Gentile Utente, il bonus previsto dal DL sostegni è una tantum comprensiva per i tre mesi. Non può essere suddiviso per ciascun mese. Pertanto, devono sussistere i requisiti per i tre mesi, non per singolo mese. Sulla piattaforma troverà solo due caselle per conferma e rinuncia. Distinti saluti“.

Quella appena riportata è, in sostanza il messaggio di risposta ricevuto da un utente che aveva interpellato l’assistenza di Sport e Salute, in modo da rendere più chiara una situazione che prevedeva una sorta di buco normativo. Per farvela breve, chi ha lavorato anche per un breve lasso di tempo nel primo trimestre 2021, verrà automaticamente escluso dall’erogazione del bonus collaboratori sportivi. Chi dichiara il falso, al contrario, potrebbe andare incontro ad altre tipologie di problemi.

Purtroppo bisogna rinunciare al bonus collaboratori sportivi 2021 nel contesto appena riportato. Per farlo bisogna mandare una mail a rinuncia@sportesalute.eu e successivamente lo staff vi indicherà come modificare la dichiarazione tramite il link che avete utilizzato per esprimere il possesso dei requisiti.