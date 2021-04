Inizia ufficialmente un mese particolarmente importante per tutti coloro che sono in attesa di una svolta a proposito del bonus collaboratori sportivi 2021. Dopo il sospiro di sollievo relativo a questa forma di supporto nel recente decreto del governo e in seguito ad alcune precisazioni da noi condivise di recente sul magazine, oggi 1 aprile occorre fare il punto della situazione. Da un lato, infatti, abbiamo chi vuole conoscere le tempistiche dei pagamenti, mentre dall’altro c’è qualche altra informazione aggiuntiva da fornire agli interessati.

Situazione aggiornata sul bonus collaboratori sportivi 2021 oggi 1 aprile

Come stanno le cose questo giovedì, a proposito del tanto atteso bonus collaboratori sportivi 2021? Ormai tutti sanno che il nuovo decreto sostegno prevede importi differenti per coloro che rientrano in questo discorso, a seconda delle perdite che sono state registrate nel 2020. Allo stesso tempo, le indiscrezioni di queste ore non ufficiali dicono che i bonifici dovrebbero scattare la prossima settimana. Probabilmente a partire dal giorno 8 o 9 aprile. Vi farò sapere appena ci saranno maggiori dettagli in merito.

Per quanto riguarda le informazioni aggiuntive, a giorni tutti riceveranno un’email, con la quale si potranno confermare o meno i dati relativi alla precedente domanda presentata. Qualora abbiate letto nella vostra casella di posta elettronica altri messaggi sul bonus collaboratori sportivi 2021 prima di oggi, sappiate che si tratta di phishing. A questo si aggiunge la possibilità di ottenere informazioni aggiuntive e chiarimenti sulla propria pratica. A tal proposito, risulta funzionante la mail collaboratori@sportesalute.eu, oltre al numero 0632722020.

Dunque, ci apprestiamo ad entrare in una settimana decisiva per quanto riguarda il bonus collaboratori sportivi 2021, considerando il fatto che tanti italiani attendono segnali concreti sotto questo punto di vista da almeno tre settimane. Fateci sapere se avete ricevuto comunicazioni differenti rispetto a quelle fornite stamane.