Serata di problemi per Alexa, non risponde ai comandi l’assistente vocale di Amazon installato sui noti dispositivi Echo ma anche sulla relativa app per smartphone. A dire la verità, le anomalie non sono registrate dalla totalità di utenti che si affidano al servizio in questa serata di mercoledì 7 aprile. Allo stesso modo, tuttavia, le difficoltà sono concrete e discretamente diffuse tra un certo numero di user.

Come al solito, riusciamo subito a fare il punto della situazione grazie al servizio Downdetector che, al momento di questa pubblicazione, segnala qualche centinaio di testimonianze di malfunzionamenti. In che senso Alexa non risponde ai comandi? Le casistiche finora raccolte si riferiscono soprattutto all’assistente vocale all’opera sui dispositivi Dot di Amazon. Questi ultimi sembrano funzionare correttamente, illuminandosi alla loro accensione. Pure Alexa sembra mettersi all’ascolto della richiesta del momento ma successivamente non fornisce alcuna risposta, qualsiasi sia la domanda presentata.

Esattamente come accaduto in passato, è plausibile credere che se Alexa non risponde ai comandi è di certo per un problema ai server collegati al servizio. Magari neanche tutta l’infrastruttura che ruota intorno all’assistente vocale è in difficoltò visto che al momento il malfunzionamento non è così diffuso ma ristretto ad una cerchia di utenti. Ad ogni modo la situazione è in continuo divenire e potrebbe evolversi nel giro di qualche minuto. Da parte di Amazon, almeno per il momento, non sono giunti feedback ufficiali relativi alle anomalie in corso. Il consiglio utile per tutti coloro che attendono il ripristino del servizio è di riavviare il loro dispositivo e attendere pazientemente che la situazione rientri.

Aggiornamento 21:30 – I problemi odierni con Alexa stanno progressivamente rientrando. L’assistente vocale ha ricominciato a rispondere ai comandi, senza alcuna distinzione di argomento. Probabilmente ci sarà un ripristino totale del servizio nel giro di pochi minuti.