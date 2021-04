Anche Rihanna in piazza per le proteste contro i crimini d’odio anti-asiatico: la popstar e imprenditrice di moda si era già espressa pubblicamente a riguardo, fino a scendere in strada lo scorso weekend per sostenere i manifestanti che hanno sfilato domenica a New York City. In incognito, Rihanna ha preso parte ad una marcia contro le violenze – fisiche e verbali – in crescente aumento nei confronti delle persone di origini asiatiche e delle comunità AAPI negli Stati Uniti.

Rihanna è scesa in piazza insieme alla sua assistente, Tina Truong, e insieme hanno marciato con i sostenitori del movimento #StopAsianHate: le foto condivise da Truong e altri all’evento, mostrano la cantante coperta da un cappuccio e lunghe trecce, oltre ad una mascherina nera.

Durante l’evento, Rihanna ha aiutato i manifestanti a scrivere cartelli di protesta e si è unita ai cori della folla: “Questo è quel che vuol dire solidarietà!“, ha scritto Truong su Instagram a corredo delle foto che le ritraggono alla parata, aggiungendo una serie di hashtag relativi alla protesta.

Rihanna ha preferito mantenere un basso profilo durante l’evento per non deviare l’attenzione su di sé, tanto che la maggior parte dei manifestanti non l’ha riconosciuta. Qualcuno si è accorto che fosse Rihanna solo quando le ha chiesto il nickname di Instagram per taggarla nelle foto dell’evento. Ecco quel momento catturato da un fan.

Rihanna giving her Instagram handle to protesters at the #StopAsianHate march in NYC. pic.twitter.com/3g4uG7PPs3 — Rihanna News (@TeamOfRihanna) April 5, 2021

Rihanna è solo una delle numerose celebrità che si sono unite alle manifestazioni del movimento #StopAsianHate nelle ultime settimane, dopo che numerosi episodi di violenza e i dati sull’incremento del razzismo contro gli asiatici americani hanno innescato proteste di piazza e sui social. Qualche settimana fa, era stata l’attrice Sandra Oh, canadese di origini coreane, a farsi portavoce del movimento con un discorso in piazza.