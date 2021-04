Il concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona si fa in 3: 3 sono le date annunciate per la distribuzione dei biglietti già venduti per lo spettacolo della cantante salentina nella cornice scaligera.

Il concerto Emma – Arena di Verona in programma per il 6 giugno 2021 resta confermato ma si aggiungono 2 nuovi appuntamenti per far fronte alle normative relative all’assegnazione dei posti, in ottemperanza alle norme anti Covid-19.



Alla data originaria del 6 giugno si aggiungono quindi le date del 7 e dell’8 giugno 2021.

In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno.

I fan in possesso dei biglietti riceveranno informazioni entro il 2 maggi, disponibili sul sito Friendsandpartners.it: verranno comunicate tutti i dettagli relativi alle questioni legate alla biglietteria e alla ridistribuzione dei posti.

Quello di Emma Marrone all’Arena di Verona non è l’unico concerto confermato per il 2021. Resta confermato il concerto di Benji e Fede, fissato per il 3 maggio e riprogrammato ma inserito comunque nel calendario estivo degli eventi all’Arena. La nuova data verrà comunicata entro il 2 maggio.

Si sdoppia anche il concerto di Francesco Gabbani all’Arena di Verona. In programma per il 4 luglio, a disposizione dei fan dell’artista ci sarà anche la data del 5 luglio. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 4 e il 5 luglio. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

All’Arena di Verona è confermato anche lo spettacolo di Enrico Brignano, inizialmente in programma per il 7 giugno e rinviato ma confermato all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona della stagione estiva 2021. La nuova data dello show verrà annunciata entro il 2 maggio 20021.

Per tutti gli eventi confermati, restano validi i biglietti già acquistati. I fan in possesso dei titoli d’ingresso riceveranno maggiori informazioni sull’utilizzo e l’eventuale nuova assegnazione dei posti entro il prossimo 2 maggio.