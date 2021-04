Se Axios non funziona da giorni e il registro elettronico continua a mostrare seri problemi di accesso ora ne conosciamo la causa principale: c’è stato un attacco hacker di tipo ransomware non di poco conto e che ha mandato decisamente in tilt tutta la piattaforma utilizzata da un numero consistente di scuole italiane.

I primi problemi Axios si sono manifestati nella giornata di sabato 3 aprile con l’impossibilità di accedere al registro e dunque consultarne tutti i principali contenuti come gli assegni ma anche il materiale didattico. L’attacco hacker è stato poi confermato solo nel corso della serata di ieri, dopo che sulle nostre pagine era comunque apparso un primo approfondimento sul tema.

Ci sarà presto un ripristino del servizio e tanto più, c’è da avere paura per i propri dati sul registro elettronico dopo l’attacco hacker? Anche se oggi 6 aprile Axios non funziona ancora, il team di supporto che sta lavorando di buona lena per il ritorno alla normalità, ha già chiarito che la situazione dovrebbe rientrare (almeno in parte se non del tutto) nella giornata di domani 7 aprile. Giusto in tempo per il rientro in classe di tantissimi studenti e dunque in linea con la necessità di utilizzare lo strumento.

Argomento caldo e già accennato è pure quello relativo ai dati della piattaforma. Lo staff tecnico del registro elettronico assicura che non c’è alcuna evidenza che confermi la perdita o il furto dei dati sensibili dei numerosissimi utenti della piattaforma. Insomma, anche se Axios non funziona ancora e farà partire le sue principali funzionalità solo fra qualche ora, almeno per il momento, non sarebbe confermato alcun furto di anagrafiche o altre informazioni sensibili di studenti e famiglie italiane. La situazione è comunque in continuo divenire e ogni passo in avanti compiuto dovrebbe essere comunicato in breve tempo.