Vengono segnalati ancora problemi Axios oggi 5 aprile, considerando il fatto che sui social abbiamo qualcuno che questo lunedì si lamenta per l’impossibilità di accedere al noto registro elettronico. Una situazione che, per forza di cose, richiama un down di quasi un anno fa (l’ultima volta che si è parlato di un disservizio simile era maggio 2020), ma che al contempo potrebbe avere radici differenti. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, a proposito di un bug per la sicurezza sui dati degli utenti Facebook.

Problemi Axios oggi 5 aprile: a qualcuno non funziona il registro elettronico

Come stanno esattamente le cose a Pasquetta? Semplicemente, si registrano anomalie con e problemi Axios oggi 5 aprile, se pensiamo al fatto che per alcuni docenti non funziona il registro elettronico. Non è un vero e proprio down, se non altro perché non ho riscontrato un picco di segnalazioni coi vari strumenti che online ci forniscono un quadro molto chiaro sotto questo punto di vista. Al contempo, però, c’è chi sta sottolineando l’impossibilità di effettuare il login e le lamentele non sono così isolate.

Dunque, situazione da monitorare con grande attenzione, sperando che nel più breve tempo possibile la questione venga risolta, o che quantomeno arrivi una comunicazione ufficiale in grado di fare luce sui problemi Axios. A prescindere dalla portata del disservizio, è fuori discussione che per qualcuno la piattaforma non funzioni da un po’ di tempo a questa parte, rendendo impossibile l’accesso al tanto discusso registro elettronico dopo lo scoppio della pandemia.

Vedremo se durante Pasquetta la situazione inizierà a migliorare, sperando che i problemi Axios si possano superare al meglio e consentendo a tutti di accedere al registro elettronico anche in quella che, sulla carta, è una giornata di festa qui in Italia. A voi come vanno le cose?