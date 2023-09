Massima attenzione al possibile virus Temu. Sta spopolando in tutto il mondo l’app TEMU basata sull’e-commerce. Già milioni di utenti hanno scaricato sul proprio smartphone tale applicazione, ma c’è chi ritiene che sia in realtà uno spyware molto aggressivo. Approfondendo la questione, è stata attuata una ricerca da parte di Grizzly Research che ha evidenziato qualche elemento sospetto da parte di quest’app dedicata allo shopping.

Massima attenzione al potenziale virus Temu tramite l’app: cosa dicono gli ultimi studi a tema

Dunque, una situazione differente rispetto ai virus che abbiamo trovato sui social nei mesi scorsi. Si parla al momento di sospetti, la conferma che TEMU sia effettivamente un’app spyware e malware non c’è, ma chiaramente non può passare in secondo piano la ricerca effettuata da Grizzly Research. Secondo quest’ultima l’applicazione TEMU dispone di funzioni nascoste che consentono un’estesa estrapolazione filtrata di dati all’insaputa degli utenti, dando la possibilità ai malintenzionati di accedere a quasi tutti i dati sui dispositivi mobili dei clienti. È evidente che sono stati compiuti grandi sforzi per nascondere intenzionalmente gli intenti dannosi e l’invadenza del software.

Secondo sempre Grizzly Research sono state effettuate ricerche approfondite a riguardo, da esperti del settore e la rapidità con cui TEMU è stata scaricata dagli utenti ha destato ancor più preoccupazione. Sono ormai milioni e milioni di utenti che hanno avuto modo di iniziare ad acquistare su TEMU, anche se in Cina l’app non è attivata. Questo è un altro aspetto che desta non pochi sospetti sulla regolarità di tale applicazione dedicata al mondo dello shopping. In Italia poi c’è un aspetto importante che non va sottovalutato, il modello business proposto da TEMU si basa sull’evasione di imposte e tasse e sul mancato riconoscimento dei diritti dei consumatori legati al contratto del consumo.

Si acquistano prodotti da un’azienda che viene accusa di non pagare l’iva, le tasse, il dazio allo Stato e così via. Si tratta dello stesso meccanismo attuato con Alibaba, qui però è possibile acquistare anche prodotti contraffatti, il che è ancora peggio. I sospetti che TEMU possa essere un’app spyware ci sono, ma attualmente mancano le prove concrete a riguardo. Attenzione, dunque, al potenziale virus Temu.

