Ci sono alcune indicazioni che vogliamo condividere coi nostri lettori, in riferimento agli auguri di buona Pasqua 2021 che si possono inoltrare selezionando video, immagini e frasi. Esattamente come avvenuto un anno fa, infatti, ci saranno delle limitazioni dovute alla pandemia che purtroppo imporranno delle limitazioni alle interazioni tra persone. In un contesto del genere, è fondamentale sapere cosa inviare tramite app come WhatsApp e Facebook ai propri amici e parenti, per concretizzare un messaggio di vicinanza con una ricorrenza del genere.

Consigli sulle immagini per mandare gli auguri di buona Pasqua 2021

Partiamo proprio da una raccolta di immagini, che potete sfruttare per mandare particolari auguri di buona Pasqua 2021. Le app di messaggistica servono anche a questo e per una festività tanto attesa qui in Italia, occorre farsi trovare pronti con contenuti idonei. A seguire, nel dettaglio, trovare una selezione di foto che potrebbero tornarvi utili, a seconda del tipo di relazione che avete instaurato con il ricevente. Adattatevi alla tipologia di scatto che trovate nel nostro articolo di oggi.



















Migliori frasi per gli auguri di buona Pasqua 2021

In un contesto di questo tipo, inutile dire che sia possibile mandare gli auguri di buona Pasqua 2021 anche ricorrendo ai testi e a frasi con un certo impatto (emotivo o divertenti). In particolare, ci sono alcune frasi che potrebbero fare al caso vostro, in relazione sia al particolare momento storico che stiamo vivendo, sia alla necessità di distaccarci per qualche ora dalla difficile realtà che stiamo vivendo da oltre un anno. Qui trovate qualche consiglio che potrebbe aiutarvi a fare la differenza su Facebook e WhatsApp nel corso del weekend:

“A Pasqua si riscoprono i nostri valori più alti: colesterolo, glicemia, transaminasi…Auguri!”; “Possano questi giorni di festa portare nuova speranza per un domani migliore. Buona Pasqua!”; “Il Venerdì Santo ci permette di ricordare quanto Gesù ha sofferto per noi. Fa Signore che non dimentichiamo mai quanto ci ami”; “Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita”; “Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima”.

Consigli sui video per gli auguri di buona Pasqua 2021

Infine, la selezione di contenuti idonei per inviare gli auguri di buona Pasqua 2021 non può non prendere in considerazione qualche video a tema. Anche qui, come osservato su con immagini e frasi, troverete un po’ di tutto, oscillando tra i filmati divertenti che si trovano in rete e quelli che cercano di lasciare una traccia emotiva più marcata.