Il momento più triste della settimana è arrivato: The Resident 2 non va in onda oggi, 2 aprile. Il medical drama con Emily VanCamp e Matt Czuchry è terminato la scorsa settimana con la messa in onda degli ultimi due episodi che hanno lasciato i fan con il fiato sospeso soprattutto in relazione a quello che è successo alla sorella di Nic, Jesse. La serie non tornerà in onda quindi nemmeno la prossima settimana, ovvero venerdì 9 aprile perché a quel punto il prime time sarà occupato con i crime di Rai2. Ma quando vedremo i nuovi episodi?

The Resident 3 è già andata in onda lo scorso anno negli Usa e poi su Fox di Sky ma ci vorrà il prossimo autunno per vederla anche su Rai2. La rete, salvo cambiamenti, piazzerà i nuovi episodi proprio a partire da ottobre prossimo in coppia con la seconda parte di stagione di The Good Doctor 4. Fino a quel momento dovremo avere la pazienza di attendere cosa succederà al Chastain Memorial Hospital di Atlanta.

Ecco il trailer della terza stagione:

The Resident 3 ripartirà proprio da quello che è successo e se nella prima stagione Conrad e Nic hanno avuto modo di smascherare la dottoressa Hunter e la sua clinica oncologica, nella seconda hanno avuto a che fare con la compagnia farmaceutica Quovadis e con le sue attrezzature mediche non in regola. Anche la terza continuerà a seguire questo fil rouge e questa volta a finire sotto la macina saranno la corruzione e le macchinazioni della Red Rock Mountain Medical. Sullo sfondo rimane la perdita che ha devastato Nic nel finale della seconda stagione e che le impedirà di vivere, almeno all’inizio della terza.

Mina le rimarrà accanto mentre un nuovo dottore arriverà al Chastain e andrà messo alla prova. Cosa succederà a quel punto? Lo scopriremo solo il prossimo ottobre quando Rai2 manderà in onda i nuovi episodi.