Nic e Conrad ai ferri corti, Jesse che lotta tra la vita e la morte e una brutta sorpresa per Mina, cosa vedremo in attesa di The Resident 3 su Rai2? Il medical drama chiuderà i battenti proprio questa sera con un doppio episodio che farà da finale a questa seconda stagione lasciando poi tutti con il fiato sospeso magari fino al prossimo autunno o oltre. Non è prevista al momento la messa in onda di The Resident 3 ma visto che The Good Doctor 4 andrà in pausa fino ad ottobre tutto lascia pensare che anche Nic e Conrad torneranno.

Ecco il trailer di The Resident 3:

Ad andare in onda questa sera saranno gli episodi 22 e 23 di The Resident 2 con i titoli L’ultima occasione e Senza famiglia in cui Nic continuerà a fare di tutto per salvare la sorella che versa in gravi condizioni e che ha ancora bisogno di un trapianto di rene. Jesse vivrà oppure no? L’infermiera per salvarla sarà pronta a comprare un organo al mercato nero ma quando Conrad lo scoprirà, correrà in suo soccorso per evitare il peggio non solo dal punto di vista legale ma anche di quello morale, Nic si perdonerà un gesto simile?

Conrad riesce ad evitare il peggio ma il problema rimane e così toccherà a Nic mettere da parte l’orgoglio per chiedere aiuto a suo padre mentre il dottore dovrà convincere Bell a inserire la giovane nella lista dei trapianti anche se le sue condizioni non lo permettono. Alla fine riuscirà a convincere pure lui e far sottoporre Jess all’intervento? Il finale della seconda stagione si concluderà proprio con la struggente situazione di Jesse ma anche a quella dei personaggi che le ruotano attorno. Ciliegina sulla torta saranno ancora Mina e Aj, per loro c’è una sorpresa importante, ma sarà positiva?