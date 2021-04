L’app discovery+ arriva sui dispositivi Amazon Fire TV per un intrattenimento ancora più ricco. Il servizio è arrivato in Italia ad inizio anno, a partire dai device iOS e Android, Google Chromecast con Google TV, Android TV e Chromebook. I contenuti disponibili fanno parte delle categorie lifestyle, crimine, natura, avventura e intrattenimento generale. L’ecosistema presto includerà anche un pacchetto sport con l’offerta di Eurosport, incluse le principali gare di ciclismo, tennis, basket, motori ed i Giochi Olimpici di Tokyo. Per scaricare l’app discovery+ sui dispositivi Amazon Fire TV non bisognerà fare altro che recarsi nella sezione ‘Trova’ dell’interfaccia utente, e digitare il nome dell’applicazione.

Chiaramente il servizio prevede la sottoscrizione di un abbonamento, che in Italia è di 3,99 euro a mese (il pacchetto con l’offerta di Eurosport costerà 7,99 euro al mese). Volete prima capire cosa effettivamente discovery+ è in grado di offrire? Potete attivare la prova gratuita di una settimana (così da decidere poi se è il caso di procedere con l’abbonamento mensile, o se è meglio disdire il servizio in quanto poco conforme ai propri gusti), di cui usufruire su tutti i dispositivi compatibili, compresi quelli della linea Amazon Fire TV. Per il resto delle informazioni vi consigliamo di visitare questa pagina, dove troverete ulteriori dati. Se non avete ancora un dispositivi Amazon Fire TV potrete magari decidere di acquistarlo subito, ed attivare contestualmente l’abbonamento a discovery+ (naturalmente se interessati al servizio).

Pochi giorni fa ha debutto sull’e-commerce la nuova Amazon Fire TV Stick 2021, che include un telecomando del tutto rivisitato, con i tasti rapidi per l’avvio istantaneo delle più popolari piattaforme di streaming (Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music). L’occasione potrebbe essere quella buona, fateci sapere cosa deciderete di fare lasciando un commento attraverso il box qui sotto.