La nuova Amazon Fire TV Stick 2021 è disponibile su Amazon Italia, con dei miglioramenti che gli estimatori del genere apprezzeranno di certo. La chiavetta HDMI vede ottimizzato il telecomando associato, che adesso include quattro pulsanti diretti per accedere alle piattaforme streaming più popolari, ovvero Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music. Cambiano anche il tasto Alexa, adesso dipinta di blu, ed il bilanciere del volume, con posizione leggermente diversa rispetto a quella occupata nel precedente telecomando. Le spedizioni della nuova Amazon Fire TV Stick 2021 partiranno dal 14 aprile 2021 (il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tutti i benefici associati), e dunque a distanza di pochi giorni da oggi 25 marzo potrete riceverla direttamente a casa vostra, senza muovere un dito.

Il costo della chiavetta HDMI di nuova generazione è di 39,99 euro, lo stesso che era applicato alla precedente versione, che non risulta più disponibile (a dimostrazione del fatto che l’Amazon Fire TV Stick 2021 nasce proprio per sostituirla). L’unica novità, come vi abbiamo già accennato, è relativa al telecomando: a livello hardware, infatti, non ci sono differenze tra la Amazon Fire TV Stick 2020 e la nuova Amazon Fire TV Stick 2021. Inutile dirvi che, se fossimo in voi, non ci penseremmo su due volte, soprattutto se eravate già sul punto di acquistare il dispositivo per trasformare la vostra TV in un modello smart più aggiornato.

Il prezzo è ottimo: se vi occorre una chiavetta HDMI per riprodurre i vostri contenuti preferiti (che si tratti di video o di musica poco importa), l’Amazon Fire TV Stick 2021 è il prodotto che fa per voi senza ombra di dubbio. Dovreste conoscerla già bene, ma naturalmente restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box qui sotto: vi risponderemo al prima possibile.