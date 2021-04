La Pasqua di Rai4 è all’insegna della Londra di fine ‘800 con Miss Scarlet and the Duke, la nuova serie mistery in onda da domenica 4 aprile in prima visione assoluta.

La prima stagione di Miss Scarlet and the Duke, composta da sei episodi, debutta in chiaro sul canale 21 del digitale terrestre il 4 aprile a partire dalle 15.35.

Rai4 esaurirà la programmazione di Miss Scarlet and the Duke in tre appuntamenti: dopo il debutto a Pasqua, l’appuntamento con la serie proseguirà sabato 10 e termina domenica 11 aprile.

Ambientata nella Londra vittoriana, Miss Scarlet and the Duke è la storia di Eliza Scarlet, una giovane donna che si ritrova ad indagare sulla morte del padre, noto investigatore, quando la sua misteriosa sparizione l’ha lasciata al verde e piena di debiti. Non convinta dal referto del medico legale che certifica la morte del padre, la protagonista inizia un’indagine personale sulle cause che hanno portato al suo decesso. Per errore viene ingaggiata da un cliente di suo padre, l’ispettore William Wellington, noto come il Duca: grande amico del padre di Eliza, nonostante sia inizialmente scettico su questa indagine improvvisata, una serie di eventi lo porterà a cambiare idea e ad aiutare la ragazza nelle sue indagini.

Protagonista di Miss Scarlet and the Duke nei panni di Eliza Scarlet la brillante attrice inglese Kate Phillips, volto abbastanza noto della serialità britannica per essere apparsa in serie cult come The Crown, Downton Abbey e Peaky Blinders. La affianca Stuart Martin (Il Trono di Spade, Medici) nel ruolo del detective sciupafemmine William “il Duca” Wellington.

Miss Scarlet and the Duke è un mix di generi che va dal classico investigativo al period drama, non disdegnando la commedia rosa: creata da Rachael New e diretta interamente da Declan O’Dwyer, punta a sottolineare con leggerezza e sagacia la disparità di genere dell’epoca vittoriana, con una protagonista che sfida i luoghi comuni cimentandosi in un’attività ritenuta prevalentemente appannaggio degli uomini.