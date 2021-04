Il OnePlus Watch è un gran bello smartwatch, su questo penso in tanti saranno d’accordo. Come riportato dal forum ufficiale di casa OnePlus, sono tante le novità in arrivo via OTA a bordo del primo orologio intelligente del produttore cinese. Le funzionalità pronte ad arrivare comprendono le notifiche e risposte, visto che l’indossabile consentirà di rispondere alle notifiche direttamente dal wereable (un aggiornamento dedicato permetterà la personalizzazione delle risposte preimpostate). La modalità Always On Display pure potrebbe arrivare: il team di sviluppo sta valutando tale possibilità a seconda della durata della batteria (la funzione graverebbe sull’autonomia per il 50%).

Il produttore cinese sta anche progettando altri quadranti per il OnePlus Watch, tra cui uno in grado di offrire informazioni per quanto concerne le condizioni meteo, l’altitudine, l’ora del tramonto e la visione di un fuso orario diverso. Vi ricordiamo che il OnePlus Watch non monta Wear OS by Google, bensì il sistema operativo RTOS (Real-Time Operating System), che garantisce un’avvio più veloce delle attività riducendo l’impatto energetico (chiaro che purtroppo le applicazioni supportate sono molte meno rispetto a quelle offerte da Wear OS by Google, ma il produttore cinese ha preferito così piuttosto che rinunciare ad una più soddisfacente durata della batteria). Il sistema operativo mobile del colosso di Mountain View non ha mai convinto fino in fondo OnePlus, fino alla decisione poi presa.

Il prezzo del OnePlus Watch è di 159 euro per il modello base, che non è poi una cifra tanto alta considerato il tipo di prodotto che è (ci sono indossabili che costano anche di più, pur non offrendo chissà quali altre funzionalità di rimando). Se avete altre domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.