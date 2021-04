Il OnePlus Watch, primo smartwatch della compagnia cinese che è stato lanciato insieme alla serie dei OnePlus 9 alla fine di marzo e che sarà in vendita in Italia a partire dal 26 aprile, ha iniziato a ricevere il suo primo aggiornamento, portando il software alla versione B40 ed annunciando per il prossimo futuro anche la modalità ‘Always On Display’ e la lingua italiana. Le novità, che sono state introdotte qualche giorno fa negli Stati Uniti ed in Canada e che l’azienda di Shenzhen assicura arriveranno a breve anche in altri Paesi, sono molteplici ed interessanti. Ecco di seguito i cambiamenti introdotti nel primo update, il cui obiettivo è quello di ottimizzare principalmente le prestazioni del sistema operativo e la connettività GPS.

Il changelog ufficial prevede il miglioramento delle prestazioni GPS e della precisione di rilevamento dell’attività (camminata e corsa), l’ottimizzazione dell’algoritmo di monitoraggio della frequenza cardiaca e della funzione di sollevamento per attivare il display. Risvolti positivi anche per l’algoritmo di sincronizzazione delle notifiche, oltre che la risoluzione di alcuni bug noti e l’ottimizzazione della stabilità del sistema.

OnePlus ha anche confermato in via ufficiale che ci saranno altre novità prossimamente, che verranno divulgate attraverso i prossimi aggiornamenti OTA. Tra le diverse funzioni in arrivo è stata confermata la funzione Always On Display, che gli utenti stanno acclamando fin dal suo annuncio. In ogni caso, sono previste anche tante altre nuove opzioni, tra cui il controllo remoto della fotocamera degli smartphone Android (con a bordo Android 6.0 Marshmallow e versioni successive) da OnePlus Watch, il formato dell’ora di 12 ore, il supporto per 4 nuove lingue (tedesco, italiano, spagnolo e polacco) ed a più di 110 modalità di allenamento, ed il quadrante AI. Ora come ora, però, non si conosce ancora con precisione la data del loro rilascio, dunque non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.