Il OnePlus Watch ha ricevuto il primo aggiornamento software che introduce nuove funzionalità molto interessanti. Dato che lo smartwatch ha ricevuto recensioni negative circa le problematiche persistenti e la mancanza di alcune funzioni, l’azienda cinese ha cercato di risolverne una buona parte con l’aggiornamento firmware. Come riportato nel forum ufficiale, il produttore nelle ultime ore sta rilasciando la versione dell’update B.40, che riguarda l’aggiunta di miglioramenti per il GPS, il monitoraggio delle attività (come corsa, camminata) e la modalità di risveglio, una maggiore precisione della rilevazione delle attività, delle notifiche e della stabilità. Vediamo insieme le ulteriori novità introdotte sull’indossabile di Shenzhen.

In merito al changelog ufficiale, la versione aggiornata B.40 introduce le seguenti novità: prestazioni migliorate del GPS, maggiore precisione del rilevamento dell’attività sportive, algoritmo di monitoraggio della frequenza cardiaca ottimizzato, icone delle app di notifica abilitate per le app utilizzate con maggiore frequenza, ottimizzazione dell’algoritmo di sincronizzazione delle notifiche, risoluzione di alcuni bug noti e migliorata stabilità del sistema.

Tra le nuove funzionalità apportate dal primo aggiornamento software al OnePlus Watch troviamo il display sempre attivo (conosciuto anche come Always-on), la possibilità di controllare da remoto la fotocamera dello smartphone Android (precisamente quelli dotati di Android 6.0 Marshmallow e versioni successive), l’introduzione del formato dell’ora di 12 ore e l’aggiunta del supporto a quattro nuove lingue (italiana, spagnola, tedesca e polacca). L’update vede anche l’abilitazione a tutte le 110 e più modalità di allenamento disponibili ed il miglioramento della precisione della funzionalità di rilevamento del sonno. Abilitato, inoltre, anche il quadrante AI. Per il momento, il primo aggiornamento del firmware per il wearable di OnePlus è disponibile solamente negli Stati Uniti ed in Canada. Nell’arco dei prossimi giorni, invece, l’update sarà introdotto anche in altre regioni: dunque, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.