Molti utenti erano curiosi di testare con le proprie mani il OnePlus Watch, il primo indossabile del marchio cinese, ma sono apparse indicazioni circa la sua scomparsa dal mercato. Per notare che lo smartphone non è più disponibile all’acquisto basta andare su Amazon oppure sullo store ufficiale, né per quanto riguarda la variante Midnight Black né quella Moonlight Silver. Malgrado ciò, ad un paio di settimane dal lancio del primo aggiornamento, il dispositivo in queste ore sta ricevendo un secondo upgrade, questa volta contenente interessanti novità come la modalità Always On Display, la possibilità di scattare foto con lo smartphone da remoto e la lingua italiana. Vediamo insieme i dettagli.

Come già anticipato sopra, il OnePlus Watch avrà a bordo un nuovo aggiornamento che ospiterà l’Always On Display, in grado di tenere sempre acceso il display, la facoltà di impostare l’interfaccia utente nella lingua italiana, ma anche negli idiomi tedesco, spagnolo e polacco, così come la funzione che funge da pulsante per scattare una foto o un selfie a distanza con lo smartphone. Sono stati anche aggiunti miglioramenti per la stabilità del dispositivo, la modalità di allenamento Marathon e l’ottimizzazione dell’interfaccia di sistema, rettificando diversi problemi.

Per poter aggiornare il OnePlus Watch non occorre altro che tenere il device connesso al telefono Android associato e nelle sue vicinanze, così da evitare possibili problemi di connessione Bluetooth. Usufruire dell’apposita app ‘OnePlus Health’ ed accertarsi di avere a disposizione almeno il 40% di autonomia rimanente della batteria. Oltretutto, è importante che il wearable e lo smartphone restino connessi tra loro nel corso dell’aggiornamento. Ricordiamo che l’orologio intelligente sfoggia una cassa in acciaio da 46mm ed un vetro in zaffiro, è dotato di display OLED e di una batteria da 402mAh compatibile con la tecnologia Warp Charge. A bordo ci sono sensori per il monitoraggio del battito cardiaco e dei livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2). Il suo prezzo di listino è di 159 euro.