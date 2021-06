L’azienda di Pete Lau, verso la fine dello scorso mese di marzo, ha annunciato il lancio del OnePlus Watch, il suo primo orologio intelligente venduto in tutto il mondo. Da allora, il produttore cinese ha attivato due update relativi al firmware e commercializzato due versioni limitate. In queste ore è pronto ad arrivare sul dispositivo un nuovo aggiornamento software che porterà con sé la funzione watchface AI Outfit e diverse modalità di allenamento e fitness. Il roll-out circa il nuovo update è stato annunciato tramite un thread sul forum ufficiale di OnePlus.

L’aggiornamento software, che a breve salirà a bordo del OnePlus Watch, rientra nella versione firmware B.52. In modo specifico, sono state introdotte nuove modalità di allenamento (per un totale di oltre 110), la funzione Marathon running e la AI Outfit watchface, già presente su OPPO Watch. Per giunta, l’azienda con sede a Shenzhen ha voluto apertamente invitare gli utenti ad eseguire un tap sulle diverse watchface in maniera tale da rilevare probabili funzionalità nascoste. Il changelog ufficiale completo, dunque, prevede l’approdo di più modalità di allenamento: adesso si hanno a disposizione più di 110 modalità, della funzione di corsa “Maratona” e dell’opzione watchface AI Outfit, in grado di generare quadranti in base all’outfit dell’utente.

Vediamo insieme come installare correttamente l’update del firmware OnePlus Watch B.52. Come primo step, bisognerà assicurarsi che l’autonomia della batteria dello smartwatch sia superiore al 40% di carica residua per eseguire l’aggiornamento; successivamente, si dovrà scaricare l’ultima versione disponibile dell’app OnePlus Health di Android dal Google Play Store. Infine, occorrerà portare il wearable vicino allo smartphone con cui è associato ed avviare il collegamento Bluetooth durante l’installazione dell’update. Ricordiamo che tra qualche settimana ci sarà l’attesissimo Amazon Prime Day 2021: qualora foste interessati ad acquistare uno smartwatch, non dovrete assolutamente perdere questa grande occasione per prezzi davvero scontati.