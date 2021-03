Una settimana fa ha avuto luogo il lancio ufficiale sul mercato dei nuovi smartphone OnePlus 9 e 9 Pro e del primo orologio intelligente del produttore cinese, il OnePlus Watch. Il wearable, dal classico quadrante rotondo e dal design elegante, sfoggia una cassa in acciaio inossidabile da 46mm e un display touchscreen AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel. Il dispositivo offre la possibilità di visualizzare notifiche (anche di interagire), digitare e rispondere alle chiamate, scattare foto (tramite la fotocamera dello smartphone), tenere traccia della propria salute (con più di 120 diverse modalità di allenamento) e riprodurre musica.

Per quanto concerne la parte software del OnePlus Watch, l’indossabile non fa affidamento sul sistema operativo Wear OS di Google: il produttore con sede a Shenzhen ha voluto adottare un sistema operativo proprietario, così da limitare alcuni fattori non propriamente esaltanti rilevati in altri device. L’azienda ha deciso di puntare su RTOS (Real-Time Operating System), adoperato anche da Amazfit sui propri smartwatch. La differenza sostanziale tra RTOS e Wear OS riguarda la modalità secondo cui le attività vengono gestite, come, ad esempio, l’avvio di un’app, il monitoraggio della frequenza cardiaca e tante altre funzioni (che vengono svolte in un arco di tempo limitato e già impostato). Tale scelta fa sì che venga assicurato un uso più veloce, per giunta andando ad escludere ogni sforzo sconosciuto che si presenta all’interno del sistema operativo e con un’autonomia della batteria di più lunga durata.

Malgrado il OnePlus Watch non sia dotato del sistema operativo Wear OS e disponga, quindi, di una selezione limitata di alcune delle migliori app disponibili nel Google Play Store, lo smartwatch cinese eccelle soprattutto per quanto riguarda la sua rapidità e affidabilità. Rammentiamo che il primo wearable di OnePlus è approdato sul mercato europeo al prezzo di lancio di 159 euro per la versione classica, un valore che purtroppo tenderà a salire per i modelli successivi e più articolati. L’indossabile si può acquistare, per il momento, in due colorazioni: Silver e Black.