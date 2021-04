Non sono rari i casi in cui non arrivano notifiche WhatsApp su iPhone in queste ore. Le difficoltà non solo di carattere personale o collegate a specifici telefoni: semmai un’ultima versione dell’applicazione di messaggistica presente sull’App Store di Apple presenterebbe proprio un bug vistoso con il quale bisogna fare i conti, anche se facilmente aggirabile.

La conferma dell’errore in questione per il servizio è stata fornita nelle scorse ore da WABetaInfo, il leaker più che informato su ogni aspetto dell’app più scaricata ed utilizzata al mondo. Proprio l’informatore ha confermato che l’ultima versione di WhatsApp per iOS contiene il bug che manda in tilt le notifiche dei messaggi in arrivo. Queste non arrivano a destinazione e dunque non si visualizzano direttamente dalla Home dell’iPhone: semmai è necessario andare a visualizzare le singole chat e dunque visionare i contenuti per esteso nelle relative conversazioni. Niente anteprime dunque che permettono di risparmiare anche tempo e che risultano più che comodo.

Se non arrivano notifiche WhatsApp su iPhone per molti utenti, la prima soluzione per tornare a visualizzare l’anteprima nei messaggi risiede nella distribuzione di un nuovo update sull’App Store di Apple. Peccato che non possiamo per nulla dare per scontato che la release correttiva arrivi nel brevissimo tempo. Sempre l’informatore WABetaInfo mette in campo una soluzione momentanea ma efficace in molti casi. Chi è affetto dall’anomalia dovrà semplicemente provvedere al riavvio del suo iPhone per vedere ripristinata la normalità. Nel caso continuino ad esserci difficoltà, il consiglio è quello di ripetere l’operazione più volte.

Non è la prima volta che ci si imbatte in momenti in cui non arrivano notifiche WhatsApp su iPhone ma anche in passato su Android. Spesso, l’anomalia è dipesa da qualche aggiornamento non ben riuscito, esattamente come in questo caso. Si spera dunque che il rimedio definitivo possa giungere in poco tempo, magari entro la fine di questa settimana.