Penultimo episodio prima del finale di stagione e di serie per Profiling 10 su Giallo, col quinto e sesto episodio della stagione in onda giovedì 1° aprile in prima serata. La serie poliziesca francese è in onda in prima visione chiaro ogni giovedì sul canale 38 del digitale terrestre, dopo essere stata già trasmessa in prima tv assoluta in Italia da FoxCrime lo scorso giugno.

Con gli episodi di Profiling 10 su Giallo si conclude anche per il pubblico del digitale terrestre il procedural di TF1 durato un decennio: la serie è stata cancellata al termine della decima stagione, che ha visto entrare in scena una nuova protagonista interpretata da Tamara Marthe, la criminologa Elisa Bergman.

Negli episodi di Profiling 10 su Giallo il 1° aprile il privato della nuova collega di Rocher è sempre più al centro della trama, come anticipato dalla sinossi del quinto e sesto episodio.

La vita di Elisa viene sconvolta quando il padre di sua figlia esce di prigione e si presenta a casa sua, proprio mentre un caso complicato richiede la sua attenzione.

Coinvolta da Roman, Elisa è finita nei guai. Rocher la libera appena in tempo per permetterle di partecipare all’indagine, che si sta notevolmente complicando.

Giovedì 8 aprile sarà la volta degli ultimi due episodi di Profiling 10 su Giallo: la stagione finale, infatti è composta da soli 8 episodi a differenza dei 10 delle precedenti. Ecco le trame dei capitoli 7 e 8 che chiudono la stagione e la serie nel suo complesso: nel finale la protagonista scoprirà un complotto machiavellico nel corso delle indagini sul suo compagno, ma la trama resterà senza una vera e propria conclusione a causa del mancato rinnovo della serie.

È quasi Natale! Elisa e la sua famiglia hanno appena acquistato un albero quando all’improvviso assistono a un’aggressione: un uomo travestito da Babbo Natale ha appena aggredito un passante per poi crollare tra la folla durante la fuga.