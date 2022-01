Profiling riparte dalla prima stagione su Giallo, a partire da sabato 15 gennaio in prima serata dalle 21.10. Il poliziesco francese ricomincia dai primi due episodi, in replica sul canale 38 del digitale terrestre, che ne ha trasmesso le 10 stagioni fino al 2021.

Profiling su Giallo torna in una collocazione diversa dalla tradizionale, che in genere era quella domenicale: il canale 38 del digitale terrestre decide di riprogrammarla dopo averla trasmessa in prima tv in chiaro per l’Italia (dopo l’anteprima assoluta su Fox) fino allo scorso anno.

Profiling ricomincia dal primo episodio della prima stagione, intitolato Meglio di Niente, che introduce al pubblico la protagonista Chloé Saint-Laurent, bizzarra criminologa che collabora col detective Matthew Perac (Guillaume Cramoisan) nel risolvere i casi più intricati affidati al Terzo Dipartimento di Polizia Giudiziaria di Parigi. La serie ha subito due avvicendamenti nel corso degli anni, dovuti ai forfait delle attrici che hanno interpretato il ruolo principale. Dopo Odile Vuillemin nei panni della storica protagonista (certamente la più amata dal pubblico) Chloé, è subentrata Juliette Roudet nei panni della nuova criminologa Adèle Delettre, fino ad un ennesimo cambio al vertice del cast nella decima ed ultima stagione con l’arrivo di Tamara Marthe (nota ai più in Francia con il nome d’arte di Shy’m) nei panni della nuova criminologa Élisa Bergman.

Profiling, ideato da Fanny Robert e Sophie Lebarbier, è stato cancellato dall’emittente francese TF1 dopo oltre dieci anni di programmazione ed altrettante stagioni. Durante il primo lockdown, la sospensione della produzione ha dato il colpo di grazia alla serie, che già aveva sofferto un fisiologico calo di ascolti per la decima stagione, in onda in Italia nel 2020 su FoxCrime e nel 2021 su Giallo.

Continua a leggere su optimagazine.com