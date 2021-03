Buonissima offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 12, ultimo top di gamma targato Apple che continua ad essere richiestissimo sul mercato. Se avete adocchiato tale device, può sicuramente far comodo acquistarlo in queste ore grazie ad uno sconto piuttosto interessante messo in atto dal sito di e-commerce più famoso al mondo. Parliamo dell’iPhone 12 da 64GB di memoria interna e di colore azzurro che Amazon ha deciso di scontare del 15% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio di 140 euro che potrà far comodo a molti.

L’offerta Amazon aggiornata per iPhone 12 a fine marzo

Nel dettaglio questo iPhone 12 si ritrova al costo di 799 euro, cifra sicuramente più appetibile dei 939 euro precedenti. Bisogna però accontentarsi del taglio di memoria da 64GB e soprattutto di questo colore azzurro piuttosto intenso che non sarà evidentemente di gradimento a tutti. L’offerta risulta essere molto allettante, parliamo tra l’altro anche dell’Amazon’s choice di giornata, quindi è un prodotto consigliato vivamente anche dallo stesso sito di e-commerce.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Analizziamo, dunque, la versione più economica del device, dopo la parentesi di lunedì scorso sul dispositivo da 128 GB. Da evidenziare poi come appartenga al servizio Prime, ciò non solo vi permetterà di non accollarvi le spese di spedizione, ma questo iPhone 12 arriverà a casa vostra nel giro di appena 24 ore. Chi non è abbonato a Prime può sempre approfittare del mese gratuito ed avere lo stesso la possibilità di puntare su questi vantaggi offerti dal sito di e-commerce.

Ricordiamo alcune delle specifiche tecniche di rilievo di questo iPhone 12. Un top di gamma che fa leva su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il vetro Ceramic Shield, in assoluto il più resistente presente in circolazione. Da non sottovalutare poi il comparto hardware di questo iPhone 12 grazie alla presenza del processore A14 Bionic, il più veloce mai visto su uno smartphone.

Infine non si può non menzionare il comparto fotografico grazie alla presenza di un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Che ne pensate del prezzo per iPhone 12 da 64 GB?