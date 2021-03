Da giovedì 1 aprile sarà possibile beneficiare di Disney Plus su Sqy Q ma anche sui dispositivi Now. Una nuova partnership tra la piattaforma satellitare e la piattaforma di contenuti cambierà decisamente l’offerta di tante famiglie italiane.

La novità sarà effettiva dal 1 aprile in Italia, dopo che gli stessi accordi sono stati siglati altrove nel mondo, ad esempio nel Regno Unito come in Irlanda. Il cambiamento permetterà di vedere tuti i contenuti Disney, Marvel, National Geographic e ancora Star direttamente dalla Home Q senza andare nell’apposita app Disney Plus appunto. Lo stesso identico discorso vale per NOW Smart Stick e NOW Box.

L’implementazione di Disney Plus in Sky Q come nei dispositivi Now parte il 1 aprile in Italie e contemporaneamente anche in Germania e Austria. Chiaro che per usufruire degli appositi contenuti, bisognerà istallare la sua applicazione scaricandola dall’apposita sezione App dopo averla trovata a seguito della ricerca manuale. Allo stesso scopo sarà anche utile pronunciare il comando vocale “Apri Disney+” dal telecomando di Sky Q. Giusto anche precisare che il servizio sarà fruibile dietro abbonamento già siglato o nuovo di zecca con le proprie credenziali di accesso. In caso di sottoscrizione da portare a termine in questo momento, il nuovo cliente potrà scegliere tra un piano annuale di 12 mesi o in uno solo mensile. In entrambi i casi, la disdetta potrà avvenire in qualsiasi momento.

Dove si troveranno tutti i contenuti Disney Plus su Sky Q una volta attivato il servizio? Film, serie TV e documentari saranno presenti sulla Home di Q, accando ai contenuti Sky naturalmente ma anche Netflix e Prime Video di Amazon. L’ultima integrazione moltiplica a dismisura le possibilità di intrattenimento per tanti clienti che potranno passare agilmente da un evento sportivo e una serie TV Sky Original a un film Disney classico o di recente uscita.