La serie Obi-Wan Kenobi prende forma. La Disney ha annunciato il folto cast che affiancherà Ewan McGregor nello spin-off dedicato al maestro Jedi da lui interpretato nella trilogia prequel di Star Wars.

Ambientato 10 anni dopo gli eventi di Episodio III: La vendetta dei Sith, in cui Kenobi ha dovuto far fronte alla sua più grande sconfitta – la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker – la serie evento di Disney+ rivedrà Ewan McGregor e Hayden Christensen riprendere i panni dei due personaggi.

Insieme a loro, ecco i nomi degli altri attori, i cui ruoli non sono ancora stati svelati: Indira Varma (Il Trono di Spade), Rupert Friend (Homeland), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Moses Ingram (La Regina degli Scacchi), Sung Kang (Power), Simone Kessell (The Crossing), O’Shea Jackson Jr. e il regista di Uncut Gems, Benny Safdie.

Inoltre, Joel Edgerton e Bonnie Piesse riprenderanno i ruoli della trilogia prequel, rispettivamente quelli dello zio Owen Lars e della zia Beru del giovane Luke Skywalker. La trama è ancora top secret.

La serie Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, già dietro la macchina da presa per il franchise di Star Wars: è stata infatti la regista di due episodi della prima stagione di The Mandalorian. Joby Harold è il capo sceneggiatore e servirà anche in qualità di produttore esecutivo insieme a Ewan McGregor, Chow, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan.

Le riprese della serie inizieranno ad aprile. Obi-Wan Kenobi è solo uno dei tanti progetti ambientati nell’universo di Star Wars; oltre alla terza stagione di The Mandalorian, sono in arrivo il prequel di Rogue One incentrato sul personaggio di Cassian Andor; Rangers of the New Republic, una serie spinoff di Ahsoka Tano, apparsa anche in The Mandalorian; e The Book of Boba Fett, altro spin-off di The Mandalorian.