The Mandalorian 3 già ufficiale, Disney ha rinnovato la serie in gran segreto?

The Mandalorian 3 è in cantiere, almeno secondo diverse indiscrezioni emerse online. Molti media americani riportano che la pre-produzione della terza stagione è già iniziata, anche se la Disney non ha ancora ufficialmente rinnovato la serie.

Secondo Variety, il creatore Jon Favreau ha iniziato la stesura di The Mandalorian 3 da un po’ di tempo, insieme al vice-presidente e creativo esecutivo della Lucasfilm, Doug Chiang. “Abbiamo appena iniziato la pre-produzione e non vediamo l’ora di immergerci nelle avventure del mandaloriano nella terza stagione.” Inoltre, un’altra fonte vicina al team, ha confermato ufficialmente che i lavori di scrittura sono iniziati ad aprile 2020, sottolineando il fatto che il dipartimento abbia bisogno di una“grande quantità di tempo” per la realizzazione della stagione.

La notizia di The Mandalorian 3 arriva a un mese dalla fine delle riprese del secondo ciclo di episodi. La serie tv, pubblicata su Disney+, è una delle poche fortunate a non essere state influenzate dall’emergenza Coronavirus. Come sappiamo, diverse produzioni italiane e internazionali sono state obbligate a chiudere il set nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento sociale.

Il debutto di The Mandalorian 2 resta quindi invariato: la seconda stagione verrà lanciata a ottobre (probabilmente anche, in Italia con le stesse modalità di messa in onda). Nel nuovo capitolo dello spin-off di Star Wars vedremo volti nuovi: Rosario Dawson vestirà i panni di Ahsoka Tano, apprendista di Anakin Skywalker e personaggio preferito dai fan di Clone Wars, mentre Michael Biehn (The Terminator, Aliens) interpreterà un cacciatore di taglie.

ATTENZIONE SPOILER: la prima stagione si è finita con Mando e l’inseparabile Baby Yoda che volavano alla ricerca del pianeta natale del Bambino. Nel finale, Giancarlo Esposito è apparso nei panni del malvagio Moff Gideon, perciò senza dubbio il suo personaggio tornerà anche nella prossima stagione. Esposito ha ammesso di aver già ricevuto diverse proposte interessanti.

The Mandalorian è stata la prima serie legata al franchise di Star Wars a essere lanciata su Disney+ e senza dubbio ha svolto un ruolo significativo per il servizio, permettendogli di avere 50 milioni di abbonati in tutto il mondo a partire dall’8 aprile. La casa di Topolino ha in cantiere altre due serie ambientate “in una Galassia molto lontana”, ovvero quella incentrata su Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor che riprende il suo ruolo iconico; e quella su Cassian Andor con Diego Luna, già apparso in Star Wars: Rogue One.

Non potete proprio fare a meno di Baby Yoda? Siete fortunati: il 4 maggio (ovvero, lo Star Wars Day), Disney+ lancerà una docuserie di otto episodi dal titolo Disney Gallery: The Mandalorian, che offrirà ai fan uno sguardo senza precedenti al dietro le quinte dello show, attraverso interviste, video mai visti prima, e roundtable presentate da Favreau in persona.