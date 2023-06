Una delle serie più attese dell’estate sta per arrivare su Disney+. Da qualche giorno è disponibile in rete il nuovo teaser di Star Wars: Ahsoka, lo show che arricchisce l’universo di Mandalorian e che vede Ahsoka Tano, ex Jedi di Anakin Skywalker, interpretata da Rosario Dawson, combattere contro Grand’Ammiraglio Thrawn per impedirgli di diventare l’erede dell’Impero.

Star Wars: Ahsoka è il sequel di Star Wars: Rebels, serie in 4 stagione conclusasi nel 2018. Insieme a The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Skeleton Crew, serie prevista in uscita per la fine del 2023, lo show introdurrà i fann di Guerre Stellari al nuovo film di prossima produzione.

Il ritorno sullo schermo dello Jedi Ahsoka e quello del Grand’Ammiraglio rappresentano gli elementi di maggior attrazione per il pubblico.

Star Wars: Ahsoka – Cast



Oltre a Rosario Dawson che veste i panni di Ahsoka Tano, il cast include:

Natasha Liu Bordizzo – Sabine Wren

Mary Elizabeth Winstead – Hera Syndulla

Ray Stevenson – Baylan Skoll

Diana Lee Inosanto – Morgan Elsbeth

Lars Mikkelsen – Grand’ammiraglio Thrawn

Eman Esfandi – Ezra Bridge

Ivanna Sakhno – Shin Hati

La serie, prodotta da Lucasfilm, è stata ideata da Jon Favreau e Dave Filoni, che ha curato anche la regia). Si tratta della quinta serie televisiva live action basata sull’epopea di Star Wars.

