La rocambolesca fuga di Coral, Wendy e Gina continua in Sky Rojo 2 quest’estate su Netflix: la seconda parte della serie Netflix ideata e prodotta dai creatori de La Casa di Carta arriverà il prossimo 23 luglio sulla piattaforma in tutto il mondo.

Come la prima stagione anche Sky Rojo 2 sarà composta da 8 episodi della durata di 25 minuti ciascuno, un formato inedito per una serie drammatica che in questo caso si è rivelato vincente (qui la nostra recensione).

La trama di Sky Rojo 2 riprenderà dall’enorme cliffhanger del finale della prima stagione, con Coral impegnata in una lotta corpo a corpo col suo sfruttatore Romeo e Wendy ferita con un colpo d’arma da fuoco da Moises mentre attuava il piano di Gina per sotterrarlo vivo: un piano improvvisato dalle tre prostitute per recuperare i loro passaporti e svaligiare la cassaforte del club cos da riconquistare la loro libertà.

Sky Rojo 2 sarà la naturale prosecuzione della prima stagione: sin dal principio Netflix ha ordinato due parti di questa serie per un totale di 16 episodi. La produzione è andata avanti senza soluzione di continuità tra le due stagioni, con riprese effettuate tra l’isola di Tenerife, dove la serie è ambientata, e la Spagna tra il 2020 e 2021.

Nel cast di Sky Rojo 2 tornano le tre protagoniste interpreti delle prostitute del club Las Novias Coral, Wendy e Gina (Verónica Sánchez, Lali Espósito e Yany Prado) e con loro i personaggi del magnaccia Romeo (Asier Etxeandia) e dei suoi scagnozzi Moisés e Christian (Miguel Ángel Silvestre e Enric Auquer).

Ecco il video con cui Netflix annuncia la data d’uscita di Sky Rojo 2.