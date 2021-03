Un progetto estremamente complicato e quasi sicuramente non attuabile coi canali ufficiali, ma a quanto pare non sono del tutto tramontate le speranze dei possessori di un Huawei P30 Lite nel poter contare sull’aggiornamento con EMUI 11. Una vicenda che non trattavamo da tempo sulle nostre pagine, ma che oggi 29 marzo merita un approfondimento dopo una risposta ufficiale da parte dell’assistenza. Difficile dire se sia concreta o di circostanza, ma ciò non cambia il fatto che occorra aprire una parentesi per il pubblico italiano.

Porta socchiusa per Huawei P30 Lite sull’aggiornamento con EMUI 11

Come stanno le cose per gli utenti in possesso di un Huawei P30 Lite che, ancora oggi, sperano di mettere le mani sul tanto invocato aggiornamento con EMUI 11? Credo sia necessario non farsi troppe illusioni sotto questo punto di vista. Se fino ad oggi dal produttore non sono mai giunti segnali relativi ad un possibile matrimonio tra le parti, difficilmente le cose cambieranno in futuro. In ogni caso, nei canali social del produttore mi sono imbattuto di recente in una risposta ufficiale che vale la pena prendere in considerazione:

“Ti informiamo che attualmente EMUI 11 per Huawei P30 lite è in fase di verifica. Tuttavia, non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali in merito. Ti invitiamo a continuare a seguire gli annunci ufficiali rilasciati sulle nostre pagine Huawei per rimanere aggiornato“.

Difficile dire se le cose stiano effettivamente così e se il team stia valutando ancora la possibilità di rilasciare l’aggiornamento impostato su EMUI 11 per Huawei P30 Lite. Difficile dire come evolveranno le cose nelle prossime settimane, anche se in tutta onestà ritengo improbabile l’arrivo dell’aggiornamento sul device. E voi che idea vi siete fatti in merito? Ritenete che ci siano ancora i presupposti per fare questo salto? Fateci sapere con un commento.