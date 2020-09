Lo sviluppo software per Huawei P30 Lite non è terminato o sospeso. Ci mancherebbe, considerando il fatto che lo smartphone ha visto la luce meno di due anni fa e, non a caso, proprio in questi giorni abbiamo trattato sulle nostre pagine la distribuzione di un nuovo aggiornamento per uno dei device Android più popolari del 2019. Tuttavia, oggi 21 settembre occorre fare i conti con una doccia gelata per tutti coloro che speravano ancora di toccare con mano una patch molto attesa ed invocata.

Nessuna speranza di ricevere su Huawei P30 Lite l’aggiornamento con EMUI 10.1

Secondo le ultime notizie riportate in mattinata da Huawei Central, infatti, non esistono margini di discussione affinché lo stesso Huawei P30 Lite possa ricevere l’aggiornamento con EMUI 10.1 nei prossimi mesi. Mentre il produttore si sta ormai concentrando sulla beta di EMUI 11, infatti, ci sono dispositivi con scheda tecnica non di primissimo livello che ancora sperano (o speravano) di fare step intermedi. Tra questi anche il P30 Lite, ma a detta della fonte sarà meglio mettersi l’anima in pace.

Non molto tempo fa, sui social, è apparsa infatti la replica ufficiale da parte del team EMUI, che ha ringraziato un utente per aver mostrato interesse nei confronti del possibile rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10.1. Sfortunatamente, però, è stato aggiunto anche che Huawei P30 Lite risulti non idoneo per l’upgrade in questione. Tuttavia, lo staff ha anche assicurato il suddetto cliente di essere impegnato costantemente per creare la migliore esperienza per i propri utenti, garantendo ulteriori patch in futuro.

Vedremo nel corso delle prossime settimane quali funzionalità verranno assicurate ai possessori di un Huawei P30 Lite, fermo restando che sono state chiuse tutte le porte che ci conducono all’aggiornamento con EMUI 10.1. Cosa ne pensate in questo senso? Ci può stare la decisione?