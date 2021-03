Anche Monarca è stata cancellata: la serie messicana creata e prodotta da Diego Gutiérrez è l’ennesima vittima dei tagli di Netflix, che dopo un anno di pandemia sta facendo piazza pulita di molte produzioni non redditizie.

Monarca è stata cancellata senza un annuncio ufficiale: i rumors sulla potenziale archiviazione della serie hanno preso a circolare quando il silenzio di Netflix è diventato piuttosto eloquente. A tre mesi dal debutto della seconda stagione, nel gennaio 2021, è ormai chiaro che lo streamer non ha intenzione di rinnovare la saga familiare dei produttori di tequila Carranza per una terza stagione.

E a confermare che Monarca è stata cancellata è il video con cui il protagonista Juan Manuel Bernal ringrazia i fan e annuncia la fine dell’avventura dei Carranza, addossando a Netflix la responsabilità di lasciare la serie senza un finale compiuto.

Dalle parole dell’interprete di Joaquín Carranza emerge tutta l’amarezza dopo che Monarca è stata cancellata nel silenzio generale dello streamer, tanto che l’attore si dice arrabbiato tanto quanto le persone che gli hanno scritto messaggi da tutto il mondo lamentandosi del mancato rinnovo.

Sono molto grato, commosso e sorpreso da tutto ciò che questa notizia ha causato, alla fine credo sia già stato confermato dalla piattaforma Netflix che la terza stagione di Monarca è stata cancellata. Questo ha causato una rivoluzione almeno nei miei canali social. Mi hanno scritto così in tanti che non ho modo di ringraziare tutti per la loro preoccupazione e indignazione e per rispondere a tutti ho deciso di fare questo video per dire che la decisione non è nostra, è di Netflix. Ringrazio tutti i fan della nostra serie perché non avevo mai avuto così tante comunicazioni con paesi di cui non sapevo nemmeno l’esistenza grazie questa serie, che mi hanno scritto e sono un po’ sconvolti. Capisco il vostro fastidio, ma non sono la persona giusta a cui dovete raccontarlo. Sono con voi, sono un po’ arrabbiato perché mi sembra che la serie non sia finita come doveva finire, dovevamo completarla, ma la decisione non è mia, non è nostra, è della piattaforma.

Monarca è stata cancellata come molte altre serie Netflix in quest’ultimo anno, da Glow ad Away passando per I Am Not Okay with This e Atypical. Bernal afferma che, come utente della piattaforma e fan della serie, chiederà a Netflix di rinnovarla così come stanno facendo già molti telespettatori, invitando di fatto il pubblico ad aprire una campagna che punti ad ottenere quantomeno la produzione di un’altra stagione per chiudere la trama rimasta aperta.