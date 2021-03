Un vero e proprio giallo quello che si è venuto a creare in queste ore a proposito di Huawei P50 e della data di uscita per il device in Italia, ma anche nel resto del mondo. Di recente, con un articolo apposito, ci siamo soffermati su altri aspetti, come le colorazioni che dovrebbero essere concepite dal produttore asiatico per provare a penetrare il mercato nel modo più efficace possibile. Il mistero, però, riguarda il giorno in cui la serie verrà svelata al pubblico in modo ufficiale, per non parlare della successiva commercializzazione dei dispositivi.

Avvolta nel mistero la data di uscita per Huawei P50 in Italia

Come stanno le cose oggi 29 marzo? Abbiamo notizie contrastanti a proposito della data di uscita per Huawei P50 in Italia. Da un lato, all’alba erano arrivate notizie confortanti a proposito della prima apparizione dei modelli il prossimo 24 aprile, insieme a quella di Hongmeng OS. Riscontri online con quelli che vi riportiamo da tempo e, di conseguenza, non così sorprendenti. Nelle ore successive, però, un autentico giallo con ulteriori riscontri che certo non possiamo prendere sotto gamba.

Secondo quanto riportato da Huawei Central, le ultime informazioni provenienti da un noto informatore su Weibo, il social network più popolare in Cina, suggeriscono che Huawei potrebbe ritardare il lancio della serie Huawei P50 fino a 5 o 6 mesi, rispetto alla data inizialmente programmata dall’azienda. Dunque, la fonte ritiene che la società potrebbe ritardare questa sospensione fino a giugno, dopo un iniziale possibile slittamento che sembrava concentrarsi sul mede di maggio.

La ragione ora è più chiara, in quanto Huawei è attualmente soggetta a sanzioni negli USA. Aspetto, questo, che vieta all’azienda di acquistare nuove componenti da clienti statunitensi. Per questa ragione, il gigante tecnologico cinese sta affrontando alcune difficoltà nell’ottenere tutto quello di cui ha bisogno per costruire nuovi prodotti. Terremo gli occhi aperti sulla data di uscita di Huawei P50.