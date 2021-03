Sembrano esserci pochi dubbi, ad oggi, su alcune scelte relative alla commercializzazione dei nuovi Huawei P50. Rispetto al nostro ultimo punto della situazione, in effetti c’è qualche altra cosa da dire che potrebbe attirare l’attenzione di chi non vede l’ora di mettere le mani sui due top di gamma Android. Fondamentalmente, il presupposto dal quale partire è che non avremo modo di toccare con mano il device prima del mese di maggio. Complice il discorso pandemia, infatti, il colosso cinese quest’anno è andato lungo coi tempi.

Le principali colorazioni dei nuovi Huawei P50

L’altro elemento sul quale dobbiamo concentrarci oggi 25 marzo, però, si riferisce alle colorazioni con le quali i nuovi Huawei P50 dovrebbero irrompere sul mercato nel corso delle prossime settimane. Proprio ora, il concept che ci è stato mostrato da una fonte come Hoilndi presenta una nuova raccolta di rendering del modello standard P50. Un impatto visivo notevole, soprattutto nel caso in cui il produttore dovesse confermare la scelta di focalizzarsi in primis su varianti cromatiche più classiche.

L’aspetto dei nuovi Huawei P50, infatti, sembra incredibile nelle opzioni di colore bianco e nero. Simili a quelli recenti, questi nuovi rendering 3D sono caratterizzati dalla presenza di uno schermo piatto con un design a perforazione centrale. La questione, non a caso, è stata presa in esame nel corso delle ultime ore anche da una fonte autorevole come Huawei Central, in attesa della presentazione ufficiale con cui potremo finalmente “toccare con mano” i nuovi gioiellini asiatici.

Occhio anche alla fotocamera, considerando il fatto che qui lo slot in questione ed il relativo design è costituito da tre obiettivi accanto a un sensore di colore e un flash LED. Staremo a vedere come evolveranno le cose ad aprile ed in quale direzione andranno le indiscrezioni sulla scheda tecnica dei nuovi Huawei P50.