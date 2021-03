The Good Doctor 4 chiude i battenti questa sera. Dopo la lunga cavalcata di dieci settimane, la serie tv con Freddie Highmore saluta questa sera il pubblico di Rai2 con un episodio di cui lo stesso attore è stato regista. In un primo momento si era parlato di una messa in onda fino ad aprile ma, invece, già dalla prossima settimana il prime time tornerà nelle mani dei grandi crime della rete, e il nostro dottore sarà destinato a tornare in panchina.

L’appuntamento è fissato con l’episodio numero 10 di The Good Doctor 4 dal titolo Decriptare in cui l’ospedale viene colpito da un attacco informatico che minaccia di spegnere le macchine salvavita, Lea accetta la sfida con gli hacker e cerca di superarli in astuzia per mettersi alla prova. Questo la porterà allo scontro con Glassman che in un primo momento la invita a non giocare con la vita dei suoi pazienti ma che poi deve riconoscere il suo coraggio quando lei decide di seguire la sua testa.

Nel frattempo, il team tratta un ispiratore sopravvissuto al cancro diventato filantropo di successo che nasconde un oscuro segreto. Di chi si tratta? Non mancheranno gli scontri, forse gli ultimi, tra Claire e la Lim, ma cos’altro vedremo in questo episodio? Negli Usa Decriptare è andato in onda un mese fa e sicuramente non è stato il finale della stagione che, invece, è composta da 20 episodi. The Good Doctor 4 chiude i battenti per tornare poi in Italia il prossimo autunno, salvo ulteriori cambiamenti della programmazione.