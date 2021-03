Giuliano Sangiorgi canta Dante per il Dantedì. Il leader dei Negramaro omaggia il Sommo Poeta a 700 anni dalla sua scomparsa, nel giorno che coincide con quello che gli studiosi identificano come l’inizio del viaggio ultraterreno che ha portato alla scrittura della Divina Commedia.

Giuliano Sangiorgi canta Dante e mette in musica un passaggio del V Canto dell’Inferno della Divina Commedia per omaggiare Dante Alighieri attraverso alcuni versi del celebre testo su Paolo e Francesca. Il video è stato condiviso sui social da Giuliano Sangiorgi ed è diventato virale; è nato come un regalo dell’artista agli alunni del suo ex liceo classico Giuseppe Palmieri di Lecce.

“Torno a scuola e canto Dante”, scrive il cantante su Instagram e poi racconta l’emozione di tornare a scuola, tra i anche della sua classe del liceo Palmieri di Lecce ma solo virtualmente, a causa della pandemia da Covid-19 che gli ha impedito di recarsi personalmente nell’istituto da lui frequentato in età adolescenziale.

“Oggi sono tornato a scuola, tra i banchi della mia classe, al liceo G. Palmieri di Lecce… anche se solo virtualmente, ma ci sono tornato grazie al caro Dante Alighieri”, le parole di Giuliano che ha ricordato i 700 anni trascorsi dalla morte di Dante e la maratona musicale della sua scuola.

“È il settecentesimo anniversario della sua morte e nella mia scuola lo hanno omaggiato con una strordinaria maratona culturale. Il Palmieri chiama e Sangiorgi, non più capellone, risponde… e canta Dante!”, spiega.

“Viva la scuola! Viva Dante! Viva Leopardi! (non glielo dite però ad Alighieri, che altro che inferno, sennò…)”, conclude, citando in ballo anche un altro poeta molto apprezzato della letteratura italiana: Leopardi.

Qui sotto il video di Giuliano Sangiorgi che canta Dante per la sua scuola: il V Canto dell’Inferno della Divina Commedia.