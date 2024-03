Perché il 25 marzo è Dantedì? Ogni anno ricorre la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il sommo poeta delle Tre Corone insieme a Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Perché è così importante questa data? La risposta è proprio nella sua opera magna, La Divina Commedia.

Perché il 25 marzo è Dantedì

Come già detto, la risposta a questa domanda si trova ne La Divina Commedia, ma se non vogliamo aprire il gigantesco tomo nell’edizione illustrata da Gustave Dorè ci basta visitare il sito istituzionale del Ministero della Cultura. Il 25 marzo, infatti, secondo gli studiosi corrisponde al giorno in cui il Sommo iniziò il suo viaggio nell’Aldilà. In questa giornata, ovvero la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri, sono previste iniziative culturali e incontri per celebrare la sua opera.

Come nasce la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri

L’idea di una Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri nasce da un editoriale di Paolo Di Stefano, giornalista e scrittore, pubblicato sul Corriere Della Sera il 19 giugno 2017. Di Stefano sottolineava l’assoluta lacuna di una giornata dedicata a un poeta venerato in tutto il mondo, prendendo come esempio il Bloomsday nel quale, il 16 giugno, viene ricordato James Joyce.

Intervistato da Icon, lo stesso di Stefano aveva detto: “Si tratterebbe di festeggiare l’autore della Commedia a ogni livello: nelle scuole, nei teatri, nelle biblioteche, nelle piazze, nelle librerie”. L’idea di chiamare questa giornata Dantedì arrivò tempo dopo, sempre su iniziativa di Paolo Di Stefano da un confronto tra quest’ultimo e Francesco Sabatini.

L’istituzionalizzazione del Dantedì arrivò il 17 gennaio 2020 su proposta dell’allora ministro Dario Franceschini, con la scelta del 25 marzo come giornata dedicata al Sommo in tutto il territorio italiano. Oggi, 25 marzo 2024, si celebra il quarto Dantedì della storia.

