La proposta di matrimonio di Benji a Bella Thorne, da sogno, in una serie di scatti sui social. A condividere su Instagram le foto della proposta di matrimonio di Benji a Bella Thorne è la stessa attrice sul suo profilo seguito da più di 20 milioni di persone nel mondo.

Una serata speciale all’insegna del romanticismo si è conclusa con la fatidica proposta di matrimonio da parte di Benji Mascolo con tanto di petali, cuori e un anello importante che ha tutta l’aria di essere costosissimo. Benji e Bella Thorne si sposano!

Un parco pieno di rose e di lucine con una grande scritta a Led: “Merry Me”. Ma non solo: Benji ha regalato alla sua Bella anche un cuore gigante di rose rosse con le loro iniziali, due B. Petali di rose rosse cosparsi lungo il prato, a segnare un percorso obbligatorio da compiere verso l’amore e verso la felicità da condividere tutti i giorni, “finché morte non li separi” e foto ricordo dei più bei momenti trascorsi in coppia.

La proposta di matrimonio di Benji a Bella Thorne è quella che sognano più o meno tutte le ragazze del mondo. Non poteva che rispondere “Sì lo voglio”. A qualche giorno dal “sì” he li porterà a diventare marito e moglie, Bella Thorne condivide sui social una gallery che riassume i momenti magici di quella indimenticabile serata.

“You would have said yes too”, scrive. “Avreste detto di sì anche voi”, la caption. Più di 2 milioni di like e 10.000 i commenti di fan che da tutto il mondo hanno voluto congratularsi con la coppia di futuri sposi. Ora i due intraprenderanno la strada che li porterà a pronunciare il “sì” ufficiale, forse con una doppia cerimonia – la prima in Italia, la seconda in America – proprio come ha fatto Tiziano Ferro per il suo matrimonio con Victor Allen nel 2019.