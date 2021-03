Benji e Bella Thorne si sposano. Lo annuncia il cantante sui social e condivide le foto dell’anello al dito della sua fidanzata, l’attrice americana Bella Thorne.

Nelle scorse ore, Benji Mascolo è tornato su Twitter e Instagram per condividere tre scatti appena realizzati in compagnia della sua futura sposa. “Ha detto sì”, sono le parole di Benji sui social nel condividere la gioia della condivisione di una vita insieme. Ha chiesto a Bella Thorne di sposarlo e lei ha accettato.

Solo un fidanzamento ufficiale o nozze realmente in vista? Benji e Bella Thorne si sposano? La coppia è ormai affamatissima e collaudata. Tra l’America e l’Italia, ha dimostrato di poter condividere progetti lavorativi e di vita. Il prossimo passo sarà verso il “sì” ufficiale all’altare.

Dopo la separazione dal fidato compagno d’avventure, Fede Rossi, Benji ha detto addio al duo musicale pop italiano Benji e Fede, scegliendo la carriera solista. Il disco California è il suo album d’esordio in solitaria, già rilasciato nei negozi e in digitale con Warner Music. Ora per lui potrebbe essere arrivato il momento di coronare il suo sogno d’amore al fianco della sua Bella Thorne, con la quale ha già recitato in un film per il cinema in fase di realizzazione.

Lei, inoltre, è la co-protagonista del video ufficiale del primo singolo di Benji da solista, realizzato tra le strade di Milano. Finché Le Stelle Non Brillano è il titolo della canzone che ha lanciato il percorso solista di Benji Mascolo, disponibile dallo scorso febbraio in radio e negli store digitali.

Tre i nuovi scatti pubblicati da Benji sui social in compagnia di Bella Thorne, successivi alla proposta di matrimonio. Con un anello particolarmente impegnativo all’anulare sinistro, Bella sorride e bacia il suo fidanzato che la braccia teneramente.