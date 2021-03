Il lancio di Harmony OS definitivo per gli smartphone Huawei dovrebbe avvenire dal prossimo 24 aprile. Parola di un autorevole informatore presente su Weibo che colloca l’importante uscita all’interno del prossimo evento per sviluppatori HDC. Allo stesso tempo, dalla medesima fonte, giungono notizie pure sulla presentazione della serie Huawei P50 che, rispetto ad una prima ipotetica tabella di marcia, dovrebbe tardare.

La conferenza Huawei HDC Cloud 2021 è prevista dal prossimo 24 aprile e durerà fino al giorno 26. Si tratta, come facilmente intuibile, di un evento di tre giorni per professionisti, dedicato grosso modo ai soli sviluppatori. In particolar modo dunque, secondo le recenti voci, sarebbe questo il palcoscenico ideale per il lancio di Harmony OS in via definitiva. Si tratterebbe del momento cruciale in cui dovrebbe essere anche chiarita la prima road map di distribuzione del nuovo sistema operativo su smartphone del brand Huawei. Non è un mistero che molti possessori di smartphone Huawei avranno la possibilità di abbandonare Android e sposare la nuova soluzione con un semplice aggiornamento di sistema. Per ora, tuttavia, il numero di device coinvolti dalla novità e la relativa tempistica del passaggio non è nota ma potrebbe esserlo dunque in poche settimane.

I primissimi che dovrebbero proprio ottenere la nuova esperienza software di serie sarebbero invece i Huawei P50 e MatePad Pro 2. Tutto il nuovo hardware sarebbe però presentato in maggio e non più in aprile come ipotizzato in un primo momento. Il posticipo della presentazione potrebbe essere dipeso proprio dai nuovi tempi dettati dal sistema operativo proprietario. In pratica, si sarebbe voluto dare prima spazio alla nuova soluzione software per poi procedere, in un secondo momento, al keynote di presentazione dei device nuovi di zecca. Certo è che dal successo dell’alternativa ad Android orami ai blocchi di partenza dipende davvero il futuro dii tutto il brand cinese.