Neanche tanto a sorpresa, un’altra mossa verso l’uscita di iOS 14.5 è stata compiuta nelle scorse ore da Apple. L’azienda di Cupertino ha rilasciato la quinta beta del nuovo aggiornamento del suo sistema operativo. La domanda ora è lecita: quando ci sarà la release per tutti gli utenti finali? I tempi dovrebbero essere davvero maturi con update pronto a giorni.

Si attendeva in effetti un possibile nuovo update sperimentale che ora è giunto. Questo ha introdotto l’atteso sblocco con mascherina tramite Apple Watch ma anche il supporto al controller di PS5 e Xbox Series X/S e pure l’abilitazione del 5G in modalità dual SIM. Il firmware appare in tutti i suoi aspetti più che maturo ed è per questo che per la distribuzione finale il dado sarebbe praticamente tratto.

Si rafforza l’ipotesi già sviluppata in settimana che l’uscita di iOS 14.5 potrebbe giungere a destinazione già lunedì prossimo 29 marzo o martedì 30 marzo. D’altronde è stata la stessa Apple, da tempo, ad affermare che il nuovo update incrementale sarebbe giunto ad inizio primavera. Con la stagione appena iniziata e l’aggiornamento giunto alla sua quinta versione sperimentale, è davvero possibile che ad inizio della settimana prossima si proceda con il roll-out per gli utenti finali. Il passaggio riguarderà naturalmente tutti i melafonini già supportati da iOS 14, ossia dispositivi dal vecchio iPhone 6S in poi.

Proprio in vista dell’imminente uscita di iOS 14.5, sarebbe dunque il caso di tenere ben pronto l’iPhone in dotazione. Considerando anche la stagione appena iniziata, sarebbe utile effettuare qualche pulizia di primavera e dunque provvedere alla cancellazione di contenuti e app inutili, senza dimenticare l’operazione di backup utile nel caso in cui, dopo il prossimo aggiornamento, dovessero verificarsi eventuali problemi. Vedremo se Apple confermerà o meno la strategia o lascerà i suoi utenti ancora in attesa.