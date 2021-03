Sono stati annunciati i concerti di Tommaso Paradiso nel 2022, posticipati rispetto alle date inizialmente previste. Tommaso Paradiso, infatti, si sarebbe dovuto esibire dal vivo quest’anno ma i concerti in programma nelle prossime settimane sono tutti posticipati a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

L’annuncio è di oggi: i concerti di Tommaso Paradiso, del Sulle Nuvole Tour, attesi per il mese di aprile e per il mese di maggio sono tutti rimandati al prossimo anno, tra i mesi di marzo e maggio.

Il concerto previsto il 15 aprile 2021 a Milano è riprogrammato alla data di venerdì 22 aprile 2022, resta confermata la location del Mediolanum Forum di Assago (MI). Il concerto previsto il 18 aprile 2021 a Jesolo è riprogrammato per sabato 26 marzo 2022 al PalaInvent di Jesolo (VE). Il concerto previsto il 22 aprile 2021 a Roma è riprogrammato per giovedì 7 aprile 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. Il concerto previsto il 26 aprile 2021 a Bologna è riprogrammato per domenica 3 aprile 2022 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

Il concerto previsto il 28 aprile 2021 a Firenze è riprogrammato per martedì 29 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il concerto previsto il 30 aprile 2021 a Torino è riprogrammato per domenica 10 aprile 2022 al Pala Alpitour di Torino. Il concerto previsto il 2 maggio 2021 a Napoli è riprogrammato per giovedì 31 marzo 2022 al PalaPartenope di Napoli. Il concerto previsto l’8 maggio 2021 a Reggio Calabria è riprogrammato per sabato 7 maggio 2022 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Il concerto previsto l’11 maggio 2021 a Catania è riprogrammato per martedì 3 maggio 2022 al PalaCatania di Catania. Il concerto previsto il 5 maggio 2021 a Bari è riprogrammato per venerdì 29 aprile 2022 al PalaFlorio di Bari.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date. Di seguito il calendario dei concerti di Tommaso Paradiso nel 2022, riprogrammati tra i mesi di marzo e maggio.

I concerti di Tommaso Paradiso nel 2022

Sabato 26 marzo 2022 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Giovedì 31 marzo 2022 – Napoli @ PalaPartenope

Domenica 3 aprile 2022 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 7 aprile 2022 – Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 10 aprile 2022 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 22 aprile 2022 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Venerdì 29 aprile 2022 – Bari @ PalaFlorio

Martedì 3 maggio 2022 – Catania @ PalaCatania

Sabato 7 maggio 2022 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore